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Siyaset Kaymakam böyle isyan etti: İsimlerini tek tek açıklayacağım
Siyaset

Kaymakam böyle isyan etti: İsimlerini tek tek açıklayacağım

Ordu’nun İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, koronavirüse yakalanıp gizleyen vatandaşların isimlerini tek tek açıklayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:34:00 -
Kaymakam böyle isyan etti: İsimlerini tek tek açıklayacağım

Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılma hızını düşürmüştü. Son 2 haftada vakalar tekrar artışa geçti. Yaşananların ardından bazı illerde kısıtlamalar tekrar geldi. Türkiye genelinde kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği tartışılırken, yeni vakaların göründüğü illerden biri olan Ordu’da dikkat çeken bir olay yaşandı.

Ordu'nun İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlara yönelik ciddi bir uyarıda bulundu.

Test sonucu pozitif çıktığı halde kimseye söylemeyip maske takmayan vatandaşlara isyan eden kaymakam, sosyal medya hesabı üzerinden herkesi uyardı. Kasımoğlu, yakalanıp gizleyen kişilerin isimlerini tek tek açıklayıp en ağır cezayı vereceğini kaydetti.

Kaymakam Kasımoğlu şunları söyledi:

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Yorumlar

isyan etti ne demek?

kime isyan etti bu kaymakam? devlete mi? idareci mi iyan eder, idare olunan mı yaw! du bakalım, inşallah hükümet de isyan etmez biz vatandaşa karşı!
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Özkan

Helal olsun
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