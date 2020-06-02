Kaymakam Beşikci’den korona virüs denetimi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta, restoran kafe gibi iş yerlerini ziyaret ederek kurallara uyulmasını istedi.

Kaymakam Beşikci, ilçede korona virüs tedbirlerine yönelik yaptığı denetlemelerde özellikle vatandaşların yoğun alışverişte bulunduğu ekmek fırınları, market, manav, kafe ve kıraathaneler ile lokantaları denetleyerek, çalışanların ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması yönünde bilgilendirme yapıp maskesi olmayan vatandaşlara hijyen paketi ve maske dağıttı.

Denetimlerle ilgili konuşan Kaymakam Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede İçişleri Bakanlığı genelgelerine göre önlemleri arttırdıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, “Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının kontrol altında tutulması açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.