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Kaymakam, Başkan, Başsavcı ve Hükümlüler çöp topladı, turistler şaştı kaldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında, hükümlüler için imzalanan “Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe” adlı protokol kapsamında Gümbet Koyunda çevre temizliği yapıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:42
Kaymakam, Başkan, Başsavcı ve Hükümlüler çöp topladı, turistler şaştı kaldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında, hükümlüler için imzalanan “Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe” adlı protokol kapsamında Gümbet Koyunda çevre temizliği yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serhat Işık ve birçok protokol üyesi Gümbet Sahili boyunca yürüyerek çöp topladı.


Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü bulunan hükümlüler ile Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri görevlillerinin, Gümbet Koyu içindeki arıtma bölgesinden başlattığı kıyı temizliğine Bodrum protokolü de katıldı.


Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serhat Işık, Denetimli Serbestlik Cumhuriyet Savcısı Hasan Boran Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdür Cüneyt Yörükoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili TCSG 302 Komutanı SG Yüzbaşı Utku Meral, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, BODER Başkanı Halil Özyurt, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ellerine eldiven giyerek Gümbet Belediye Kafe önünden sahil boyunca yürüyerek çöp topladılar.



Turistler şaşkına döndü


Yerli ve yabancı turistlerin şaşkın bakışları altında, sahile ve yeşil alana atılan sigara izmaritleri, pet şişeler, naylon poşetler, cam atıklar ve daha birçok çeşit çöp protokol üyeleri, hükümlüler ve belediye temizlik görevlileri tarafından toplanarak poşetlendi.


Kıyı temizliği sonrasında gazetecilere açıklama yapan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, “Belediye işbirliğinde, farkındalık için yapılan bu projenin çok güzel olumlu katkıları oldu. Yapılacak bu tür benzer programlarla Bodrum’a katkı sağlamayı düşünüyoruz. Projede emeği geçen, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.


Aras: “Bodrum’a çok yakışan bir proje”


Belediye olarak her türlü sosyal projenin içinde var olmaya devam edeceklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Bodrum Adliyemiz ile imzaladığımız protokol kapsamında bir süredir devam eden proje sayesinde birçok bölgede çalışmalar yaptık. Hükümlülerimiz de bu projede bize çok ciddi fayda sağlıyor. Bu proje aynı zamanda, onların sosyalleşmesini, normal hayata ve iş hayatına alışmalarının önünü de açıyor. Bodrum’a çok yakışan bir proje ve biz buna katkımızı arttırarak devam edeceğiz. Bizler, Bodrum’un bu güzel arkadaşlık, dostluk, kardeşlik iklimini bütün kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızla birlikte devam ettireceğiz.”


Yapılan çevre temizliği etkinliğinin farkındalık için gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Aras “Bodrumumuz temiz olmalı. Temiz bir Bodrum için el ele verdik. Gümbet’in bu bölgesini pırıl pırıl ettik. Bundan sonra vatandaşlarımızdan dileğimiz kirletmemeleri.” diye konuştu.


Yaklaşık üç saat süren temizlik çalışmaları sonunda sadece kıyıdan 2430 kg. çöp toplandı. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, Gümbet Koyu’nun farklı noktalarına, üzerinde farkındalık mesajlarının yer aldığı tabelalar yerleştirildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:42
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