0553 313 94 23

Kaymakam Avcı’dan veda ziyaretleri

Kilis’in Musabeyli İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:08
Kaymakam Avcı’dan veda ziyaretleri

Kilis’in Musabeyli İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, veda ziyaretlerini sürdürüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Muş’un Varto ilçesine tayin olan Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Kilis’te veda ziyaretlerini sürdürüyor.


Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir’i ziyaretinde yaptığı kısa konuşmada, 3 yıl Musabeyli ilçesinde görev yaptığını ifade ederek, “Bu görev yaptığım süre içerisinde her zaman ilçemize destek veren kamu kurum kurumuş, sivil toplu örgütlerine veda ziyaretinde bulunuyorum. Kısa süre içerisinde Varto ilçesinde göreve başlayacağım. Kilis ve Musabeyli ilçesi benim için her zaman önemli bir yeri olacaktır. Yolu düşen Kilisli ve Musabeylileri Varto’ya bekliyorum” dedi.


Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir ise Musabeyli KaymakamıErtuğrul Avcı’nin her zaman vatandaş ve sivil toplum örgütleri ile iç içe olduğunu ifade ederek, “3 Yıldır kendisini yakınan tanıyorum. Hem Musabeyli ilçesinde hemde Vali Yardımcılığına baktığı dönemde güzel işler yaptı. Rabbim yolunu açık etsin” dedi.


Özdemir, Kaymakam Avcı’ya hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:08
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis’te konut satışı azaldı
    1. Kilis’te konut satışı azaldı
    2. Güder’den Sadıkoğlu’na ziyaret
    3. Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
    4. İstanbul'da 2020 de kampanya olur mu?
    5. Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor
    6. Özalplı çiftçi samandan umduğunu..
    7. ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı..
    8. Bakan Pakdemrli: “Türkiye, tarım..
    9. AK Parti MKYK Toplantısı
    10. Khan ve Angela Merkel, Cammu Keşmir..
    11. Ayçiçeği ön alım fiyatı belli oldu
    12. Çiçekçide kavgada 1 kişi silahla..
    13. Tartışma konusu olmuştu! Yangın..
    14. İtfaiye eri alımları itfaiye alımı..
    15. Amasya İl Özel İdaresi’nin 3 bin ceviz..
    16. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    17. Fitch Ratings’ten Türk bankalarına..
    18. Edebiyatçı-Yazar Tolga Akpınar;
    19. Sezen Aksu babasının yanından hiç..
    20. AK Parti'den Bulut açıklaması:..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar