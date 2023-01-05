Kayıtsız öğrenciler için takip sistemi

Eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi amacıyla düzenlenen “Eğitimle Yeniden Buluşma” projesinin tanıtım töreni, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde yapıldı.

Devamsız ve kayıt dışı öğrenciler için iki yeni hedef

Bakan Özer, şu an iki ihtiyacın bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Birincisi, mevcut öğrencilerin devamsızlık ve terk oranlarını kontrol altına almak. İkincisi de kayıt dışı öğrencilerimizi mutlaka eğitim sistemine dahil etmek. Bugün bunun için buradayız.

Tek bir öğrencimizi bile dışarıda bırakmayacağız

Tek bir öğrencimizi bile dışarıda bırakmadan inşallah eğitim sistemine dahil edeceğiz. Hedefimiz, üç ay içinde ortaöğretimdeki okullaşma oranını, yüzde 95’ten yüzde 99’a çıkarmak. Bugün ilkokul, ortaokul ve lisedeki kayıt dışı öğrenci sayısı 9 bin ve üzeri olan 8 ilimiz var. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır. İnşallah, sizlerle el birliği yaparak tüm öğrencilerimize ulaşıp mart ayının sonunda eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranlarını yüzde 99’a ulaştıracağız. Türkiye Yüzyılı’nda ilk kez eğitimin tüm kademelerinde, tüm evlatlarımızın eğitime eriştiği bir eğitim sistemiyle kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. İnşallah, mart ayının sonu itibarıyla ortaöğretimdeki okullaşamama sorununu tamamen kökünden çözmüş olacağız.”

Özel okullarda zam oranı yüzde 65

Öte yandan Bakan Özer, özel okulların ücretinin belirlenmesinde TÜFE’yi dikkate aldıklarını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık” ifadesini kullandı.