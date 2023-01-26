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Ekonomi Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi bireysel danışman alıyor
Ekonomi

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi bireysel danışman alıyor

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi bireysel danışman alacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 16:03:00 -
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi bireysel danışman alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; TKYB  şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın (TKYB) Dünya Bankası ile iş birliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin Kredi Bileşeni kapsamında proje uygulama biriminde "yarı zamanlı" istihdam edilmek üzere "satın alma uzmanı" alımı gerçekleştirilecektir."

Başvuru şartları ise ilan detaylarında verildi.

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