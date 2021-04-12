  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kayıtlar ortaya çıktı! Polis memurlarına ahlaksız teklif
Gündem

Kayıtlar ortaya çıktı! Polis memurlarına ahlaksız teklif

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde lüks villada parti yaparken gözaltına alınan kişinin polis memurlarına 300 bin lira ve 400 bin liralık tekne rüşvet teklif ettiği anlar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 17:56:00 -

Darıca'daki lüks bir villada yapılan operasyonda gözaltına alınan kişi polise ekip otosu içerisinde 300 bin lira nakit ve 400 bin liralık teknesini rüşvet teklif etti. Polis memurunun ses kaydında “O parayla şeref kalmaz” dediği duyulurken, söz konusu haberin detaylarını CNN TÜRK istihbarat şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı.

Kocaeli Darıca'da lüks bir villada parti yapıldığı ihbarı yapıldı. Darıca Emniyet Müdürü Şahaser Şen, ihbar edilen resim ve ismi yüz tanıma sisteminden geçirdi. Resimdeki kişinin, ihbar edilen isimli kişi olmadığı, resimdeki kişinin aranan azılı bir suçlu olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine villaya sivil ekipler gönderildi. Pusu atıldı. Villadan çıkar çıkmaz gözaltına alındı.

Polis otosunda rüşvet teklifi

Ekip otosu içerisinde, polise 300 bin lira nakit ve 400 bin liralık teknesini rüşvet teklif etti.

Polis memurunun ise ses kaydında “O parayla şeref kalmaz” dediği duyuluyor.

Söz konusu operasyonun ardından Kadın Emniyet Müdürü Şahaser Şen ve ekibine takdir belgesi verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalyanlar Türk tokadını yedi
Dünya

İtalyanlar Türk tokadını yedi

Küstah Başbakan Draghi’nin Erdoğan’a yönelik “Diktatör” ifadesi Roma’ya pahalıya patladı. La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gazeteleri, D..
Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak
Gündem

Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak

Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Karadeniz'de hüsrana uğrayacağını söyledi.
SiHA’lar ile ilgili küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Dünya

SiHA’lar ile ilgili küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA satmasından rahatsız olarak akılalmaz bir açıklamada bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay