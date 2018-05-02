Kayısı sirkesi nasıl yapılır?
Kayısı sirkesini tüketmek son derece yararlıdır. Özellikle sabahları suyun içinde açarak, aç karnına tüketilen kayısı sirkesi bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur.02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:44
Kayısı sirkesi, tavuk yemeklerinde tat vermesi için kullanılır. Güzellik ve bakım içinde kullanılan kayısı sirkesi, cilde sürülerek cildin arınmasını sağlar.
İŞTE BU KADAR YARARI OLAN KAYISI SİRKESİNİN YAPIM AŞAMASI;
- Bir kilo kayısıyı sirkeli suyun içinde temizleyin.
- Daha sonra çekirdeklerini ayıklayın.
- Tüm kayısıları sirkenin yapılacağı kavanozun içinde yerleştirin.
- Kavanozun içine 4 litre su ve elma sirkesi ekleyin.
- Bu işlemlerin ardından içine bir miktar kaya tuzu ekleyin.
- Kavanozu güneş görmeyen bir yere koyun. Bu şekilde 3 hafta bekletin.
- Üç haftanın sonunda oluşan sirkeyi bir tülbent ile süzün ve şişelere koyun.
Afiyet olsun…
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