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Kayısı sirkesi nasıl yapılır?

Kayısı sirkesini tüketmek son derece yararlıdır. Özellikle sabahları suyun içinde açarak, aç karnına tüketilen kayısı sirkesi bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:44
Kayısı sirkesi nasıl yapılır?

Kayısı sirkesi, tavuk yemeklerinde tat vermesi için kullanılır. Güzellik ve bakım içinde kullanılan kayısı sirkesi, cilde sürülerek cildin arınmasını sağlar.

İŞTE BU KADAR YARARI OLAN KAYISI SİRKESİNİN YAPIM AŞAMASI;

- Bir kilo kayısıyı sirkeli suyun içinde temizleyin.

- Daha sonra çekirdeklerini ayıklayın.

- Tüm kayısıları sirkenin yapılacağı kavanozun içinde yerleştirin.

- Kavanozun içine 4 litre su ve elma sirkesi ekleyin.

- Bu işlemlerin ardından içine bir miktar kaya tuzu ekleyin.

- Kavanozu güneş görmeyen bir yere koyun. Bu şekilde 3 hafta bekletin.

- Üç haftanın sonunda oluşan sirkeyi bir tülbent ile süzün ve şişelere koyun.

Afiyet olsun…

 

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:44
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