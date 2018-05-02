Kayısı sirkesi nasıl yapılır?

Kayısı sirkesi, tavuk yemeklerinde tat vermesi için kullanılır. Güzellik ve bakım içinde kullanılan kayısı sirkesi, cilde sürülerek cildin arınmasını sağlar.

İŞTE BU KADAR YARARI OLAN KAYISI SİRKESİNİN YAPIM AŞAMASI;

- Bir kilo kayısıyı sirkeli suyun içinde temizleyin.

- Daha sonra çekirdeklerini ayıklayın.

- Tüm kayısıları sirkenin yapılacağı kavanozun içinde yerleştirin.

- Kavanozun içine 4 litre su ve elma sirkesi ekleyin.

- Bu işlemlerin ardından içine bir miktar kaya tuzu ekleyin.

- Kavanozu güneş görmeyen bir yere koyun. Bu şekilde 3 hafta bekletin.

- Üç haftanın sonunda oluşan sirkeyi bir tülbent ile süzün ve şişelere koyun.

Afiyet olsun…