Kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli malzemeleri

Yemelere doyamadığınız kayısı reçelini son derece basit bir tarifle kendi evinizde de hazırlayabilirsiniz. Bu lezzetli reçelin tadı ise tüm ailenizin damaklarını şenlendirecek. İşte, merakla aradığınız “Kayısı reçeli nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı. Peki, kayısı reçeli malzemeleri nelerdir?

Yaz rüzgarı essin

Yaz mevsiminin en güzel yönü tazecik meyve ve sebzelerin bulunması. Tezgahları süsleyen tazecik meyveleri ise reçel yaparak kış mevsimine taşıyabilirsiniz. İnanın ev yapımı reçel, satın aldığınız hazır reçellerden çok daha lezzetli.

Kayısı reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 kilo kayısı

3 su bardağı şeker (Meyvenin tadı ve damak zevkinize göre miktarı değiştirebilirsiniz.)

Çeyrek limonun suyu

İşe kayısıları yıkayarak başlayın.

Yıkadığınız kayısıları ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın.

Kayısıları tencereye alın ve üzerine şekerleri dökün.

Tencerenin kapağını kapatın ve meyvelerin 1-2 saat sularını salmasını bekleyin.

2 saatin sonunda tencereye 1 su bardağı su ekleyip, ocağın altını açın.

Kısık ateşte reçeliniz kaynarken ara ara köpüklerini toplayın.

Reçel kıvam aldığında limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.

Reçel soğuduğunda kavanozlara boşaltın.

Kayısı reçelini kavanoz içerisinde serin ve karanlık bir yerde kış boyu muhafaza edebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.