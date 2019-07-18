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Kayısı festivalinde Rafet El Roman coşkusu

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:28
Kayısı festivalinde Rafet El Roman coşkusu

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivalinin ilk gününde sahne alan Rafet El Roman, Malatyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.


Mişmiş Parkta gerçekleştirilen festival, Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibinin gösterisi ile başladı. Daha sonra sahneye Grup Malatya ekibi çıkarak, birbirinden güzel Malatya türkülerini seslendirdiler. Sanatçı Uğur Arslan’ın sunduğu kültür sanat etkinlikleri ve kayısı festivali programı, mahalli sanatçılar Eymen ve Batuhan Gökbulut’un sahne alması ile devam etti. Devamında Kazak, Kırgız ve Kafkas Halk Dansları gösterileri Malatyalılar tarafından büyük beğeni ile izlendi. Havai Fişek gösterilerinden sonra sahne alan Rafet El Roman, “Malatya’da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.


Binlerce Malatyalının eşlik ederek izlediği konser, Sanatçı Rafet El Roman’ın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla devam etti. Telefon ışıklarını ve kameralarını açarak ünlü sanatçıya eşlik eden Malatyalılar unutulmaz bir akşam geçirdiler. Sanatçı Rafet El Roman “Malatya Malatya Bulunmaz Eşin” türküsünü de gecede seslendirdi.


Konser sonrası ünlü sanatçı Rafet El Roman’a, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay tarafından kayısı hediye edildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:28
  1. sanat
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