Kayısı çekirdeği yağı nasıl kullanılır?

CİLT:

Kayısı çekirdeği yağı tüm cilt tiplerine uygundur. Nemlendirici özelliği ile kuru cilde sahip kişilere önerilir. Günlük kullanılan yüz temizleme ürünlerine, yüz toniklerine 2-3 damla eklenip iyice çalkalandıktan sonra kullanılabilir.

İçerdiği yağ asitleri, A ve E vitaminleri ile egzama, sivilce gibi cilt hastalıklarını iyileştirici etkidedir. Kuru ve hassas ciltlerde kullanımı da cildin canlanmasına ve esnekliğini korumasına yardımcı olur. Bu durumlarda bir pamuğa 2-3 damla damlatılıp sorunlu bölgeye sürülebilir.

MASAJ:

Belirli bölgelerde oluşabilecek iltihabi durumlarda, mantar, uçuk, enfeksiyon, sivilce, basur, sedef, sıyrık, yara, selülit gibi durumlarda sorunlu bölgeye 3-4 damla kayısı çekirdeği yağı damlatılıp, yumuşak hareketlerle masaj yapılarak cilde yedirilir.

Çabuk emilen bir yapısı olduğundan kısa sürede etki edecektir. Cilde yaygın olan rahatsızlıklarda banyo suyuna birkaç damla damlatılarak kullanılabilir. Arı ve böcek sokması sonrası oluşan kızarıklıklarda da kullanılabilir.

KIRIŞIKLIK:

Göz çevresi kırışıklıklarında kullanılmak istendiğinde 2-3 damla kayısı çekirdeği yağı, aynı miktarda susam yağı ve badem yağı ile karıştırılarak kullanılabilir.

SAÇ:

Kimyasal kullanımından dolayı tahriş olan saçlarda, çok fazla kırılmış, parlaklığını kaybetmiş saçlarda kayısı çekirdeği yağı kullanılabilir. Bunun için saçı yıkamadan önceki gece az miktarda yağ ile saç diplerine 15-20 dakika masaj yapılır. Tercihen kullanılan şampuanın, saç kreminin içerisine birkaç damla damlatılıp, çalkalandıktan sonra kullanılabilir.

BESLENME:

Kayısı çekirdeği yağı, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu doymamış yağ asitleri, antioksidan ve vitaminlerden zengindir. Bitkisel destek ürünü olarak kullanılabilir. Veya bir bardak meyve suyuna 7-8 damla damlatılarak içilebilir. Direk içilmek istenirse 1 çay kaşığına 3-4 damla damlatılarak içilir.

UYARI:

Ağız yoluyla alınacak kayısı çekirdeği yağının mutlaka ağızdan alınabilecek olan ürünleri tercih edilmelidir. Kozmetik amaçlı kullanılması gereken kayısı çekirdeği yağları kesinlikle ağızdan alınmamalıdır. Cilde uygulanan kayısı çekirdeği yağından sonra güneşe çıkılmamalıdır. Akşam saatlerinde kullanılması önerilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.