Kayısı çekirdeği ihracatından 14 milyon 677 bin dolarlık gelir

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kentte yetiştirilen kayısının ihracat açısından önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi. Meyvenin de ürününün de ekonomik değer teşkil ettiğini vurgulayan Özcan, “Çekirdek çok kıymetli oldu. Bu yılın ekim ayında 648 ton kayısı çekirdeği (iç) ihracatı yaparak 2 milyon 113 bin dolar gelir elde ettik. Çekirdek ihracatındaki en önemli faktör Amerikan bademi. Amerikan bademi kabuklu çerez grubunda rekoltesi çok yüksek olan ürünlerden biri. Ancak kayısı çekirdeği her fırsatta Amerikan bademinin en önemli rakibi oluyor” diye konuştu.

Çekirdek fiyatlarının pazarda değişkenlik gösterdiğini aktaran Özcan, “İlk 10 ayda 3 bin 963 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 14 milyon 677 bin dolar gelir elde etmişiz. Sene sonuna kadar çekirdek ihracatını iyi bir noktaya taşımak için mücadele ediyoruz. Amerikan bademindeki fiyatların gerilemesinden dolayı çekirdek ihracatımızda kısmi gerileme yaşanabiliyor. Ancak gelirler bölümüne baktığımızda hiçbir sıkıntı yok. Çekirdekte bizim için en önemli alıcılarımız Almanya ve İtalya” şeklinde konuştu.