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Kayıp tesisatçının cansız bedeni su kuyusunda bulundu
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Aktüel Kayıp tesisatçının cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Aktüel

Kayıp tesisatçının cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kaybolan su tesisatçının cesedine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 18:04:00 -
Kayıp tesisatçının cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Çanakkale-Eceabat'ta kaybolan su tesisatçının cesedine ulaşıldı.

İlçe merkezinde ikamet eden Bülent Kesim (44), dün gece, tesisatçı olarak çalıştığı otelin su kuyusundaki arıza için Kumköy'de bulunan tesise gitti.

Kesim'in eve dönmemesi üzerine, yakınları durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine haber verdi.

Bölgede bu sabah arama çalışması başlatan ekipler, Kesim'in ayakkabılarının, kuyunun çevresinde olduğunu gördü.

Kuyunun içinde bulunan tesisatçının cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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