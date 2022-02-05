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Spor Kayıp sporcu ölü bulundu
Spor

Kayıp sporcu ölü bulundu

Sakatlığından sonra 2022 Kış Olimpiyatları'na gidemeyen ve emekliye ayrılmak zorunda kalan Brittany George, olimpiyatlar başlamadan günler önce kaybolmuştu. En son Queensland'da görülen ünlü sporcuyu arama çalışmaları sonucunda George'un cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 17:41:00 -
Kayıp sporcu ölü bulundu

Avustralya'da yayınlanan günlük gazete Courier Mail'in haberine göre ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 24 yaşındaki Avustralyalı kayakçı Brittany George, ölü olarak bulundu. Avustralya Olimpik Kış Enstitüsü üyesi olan George'un cesedi, 27 Ocak'ta Brisbane şehrinin kuzeyindeki Albion'da bulundu.

Sakatlanmasaydı 2022 Kış Olimpiyatları'nda yarışacaktı

Sırtındaki sakatlanma nedeniyle Avustralya milli takımından emekliye ayrılmak zorunda kalan George, aldığı yaradan önce Pekin'de başlayan Kış Olimpiyatları'na katılma hakkını da elde etmişti.

Üç ay önce bir podcaste konuk olan sporcu, kayak kariyerinden uzakta yeni bir kimlik bulma mücadelesinin içinde olduğundan bahsetmişti. Yaşadıklarından çok olumsuz etkilendiği belirten kayakçı, basına yaptığı bir açıklamasında "Her şeyimi ortaya koymuştum ama spor böyle bir şey. Ya hep ya hiç" şeklinde konuşmuştu.

Kış Olimpiyatları'na günler kala kayıplara kayıplara karışmıştı

2017'den 2020'ye kadar uluslararası kayak pistinde Avustralya'yı temsil eden başarılı sporcu, 2022 Kış Olimpiyatları'nın başlamasına günler kala kayıplara karışmıştı.

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