Kayıp olarak aranıyordu! Tüfekle vurulmuş halde bulundu
Yaşam

Kayıp olarak aranıyordu! Tüfekle vurulmuş halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Tüfekle vurulmuş halde bulundu

Çankırı Yapraklı'da dün sabah evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki sara hastası Osman Soydaş, köye iki kilometre mesafedeki dere yatağında ölü bulundu.

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde kaybolan Osman Soydaş’tan acı haber geldi.  Şeyh İsmail Mahallesi'nde yaşayan Osman Soydaş, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Sara hastası olduğu belirtilen Soydaş'tan gün boyu haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Üzerinde tüfeği ile evden ayrıldığı belirlenen Soydaş, bugün sabah saatlerinde köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir dere yatağında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Soydaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

