Kayıp olarak aranıyordu! Hastane bahçesinde ölü olarak bulundu

Olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi’ndeki Gaziantep Şehir Hastanesi bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, bahçede çalılıkların arasında yoğun koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu hastane yetkililerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde çalılıkların arasında bir şahıs ölü bulundu. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli tıpta yapılan kontrollerde ölü bulunan şahsın, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan S.O. (46) olduğu belirlendi. Şahsın ölüm nedeninin otopsi raporunun ardından netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.