  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu
Yerel

Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu

Düzce’de kendisinden bir süredir haber alınamayan ve hakkında kayıp başvurusu yapılan tır sürücüsü, 30 saat sonra direksiyon başında ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 08:32:00 -
Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu

Düzce'de 10 Mart perşembe günü hakkında kayıp başvurusu yapılan şahıs tırın kupasında ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya malzeme teslim eden 37 yaşındaki Ersoy Hakyemez, aracı tır parkına çekerek istirahat etmek istedi. Aracı park etmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayınca kayıp başvurusu yapıldı. Polis ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 saat sonra Hakyemez, arkadaşı tarafından direksiyon başında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hakyemez'in hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemelerin ardından adamın cenazesi Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakyemez'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay