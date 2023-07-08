Kayıp olan Korhan Berzeg ile ilgili yeni iddia: Eşi İngiliz Kraliyet ailesiyle akraba...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir dönem Dünya Bankası'nda çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 20 gündür sürüyor.

Berzeg'in, eğitimli olan köpeği Tina'yla birlikte kaybolması, 'kaçırıldığı' şüphelerini de beraberinde getiriyor.

Son olarak Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, kaçırılma şüphelerine dikkat çekti.

'Köpeğinin de kayıl olması şüpheli''

Kaymakam Yurt, Prof. Berzeg'de Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğuna vurgu yaptı ve "Yürüyüşe çıktığı anda hastalığı tetiklenmiş ve yolunu kaybetmiş olabilir ancak yanında bulunan köpeğinin de kayıp olması şüphe uyandırıyor" dedi.

'Kraliyet ailesi ayrıntısı'

CHP Gönen İlçe Başkanı Ünsal Acar ise bir komplo teorisini gündeme getirdi:

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"Angela Berzeg'in İngiliz Kraliyet ailesiyle akrabalığı var. Ayrıca Korhan Berzeg'in de görev yaptığı kurumları dikkate alınca, kaçırılmış olması ihtimali artıyor. Kendisi bir yerde düşmüş olsa bile köpeğinin mutlaka ortaya çıkması gerekirdi. İkisinin birden kaybolması imkansız."

Kaynak: Cumhuriyet