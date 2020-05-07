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Aktüel

Kayıp İbrahim’i arama çalışmalarında 18’nci gün

Sinop’ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay’ı (5) arama çalışmaları, 18’nci günde de devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:43:00 -
Kayıp İbrahim’i arama çalışmalarında 18’nci gün

Sinop’ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay’ı (5) arama çalışmaları, 18’nci günde de devam ediyor.


Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim’e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı. İbrahim Ay; jandarma, polis, asker ve avcılar ile off road ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişi ile köyün çevresi ve ormanlık alanlarda aranıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.


Kemik Parçaları Bulunmuştu


Ormanlık alandaki aramalar sırasında yaban hayvanlarının izlerine rastlandı, kemik parçaları bulunmuştu. Jandarma ekiplerince alınan parçalar, incelemek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Ekipler, ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

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