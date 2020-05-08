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Aktüel

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’uyu arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:56:45 -
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’uyu arama çalışmaları devam ediyor.


5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediliyor.Emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları kapsamında dalgıç polisler görüş olan alanlarda çalışma gerçekleştirdi. Diğer ekipler ise baraj gölü boyunca botlarla arama çalışması yaptı.


Arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel’de yakından takip ediyor.

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