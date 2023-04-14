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Yerel Kayıp fabrikatörün cesedi kuyuda bulundu
Yerel

Kayıp fabrikatörün cesedi kuyuda bulundu

Yeniakit Publisher
2023-04-14 08:01:00 -
Kayıp fabrikatörün cesedi kuyuda bulundu

Şanlıurfa’da kayıp olarak aranan fabrikatörün cesedi, kan izlerini takip eden jandarma ekipleri tarafından kırsaldaki bir kuyuda bulundu.

Şanlıurfa’da kayıp olarak aranan fabrikatörün cesedi, kan izlerini takip eden jandarma ekipleri tarafından kırsaldaki bir kuyuda bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Uysallı kırsal Mahallesi, Kovalı mezrasında yaşandı. İlçede bir çırçır fabrikası olan Kadir Önkol eve gitmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Şahsı bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kovalı mezrası yakınlarında aracını buldu.
Kan izleri dehşeti ortaya çıkarttı
Araç çevresinde inceleme yapan ekipler, üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine ulaştı. Jandarmanın takip ettiği kan izleri ekipleri 100 metre ilerideki bir kuyuya götürdü. Kuyunun içerisini kontrol eden ekipler, şahsın cansız bedenine ulaştı. Kuyudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Araç ve kuyu çevresinde ipucu arayan ekipler, cinayete kurban gittiği tahmin edilen şahsı öldüren zanlı ya da zanlıları belirlemek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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