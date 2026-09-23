Kayıp Büşra bebekte yeni şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, 14 gündür iz yok

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncidere Yaylası'nda 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında, kardeşlerinin fotoğraf üzerinden teşhisiyle Diyarbakır'da yakalanan şüpheli Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarmadaki sorgusunda üzerine atılı suçlamaları tamamen reddeden Mehmet K. hakkında yapılan HTS kayıtları incelemesinde, olay anında ve yakın süreçte suç unsuru oluşturabilecek bir irtibat ya da konum bilgisine rastlanmadı.

Kaybolmasının üzerinden geçen 14 güne karşın Büşra bebeğe dair delil niteliği taşıyacak bir bulguya henüz ulaşılamadı. Diyarbakır'dan yaylaya mevsimlik besicilik için gelen aileden anne Elif Balıkçı ile baba Yusuf Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklu.

Anne ihbarın kurgu olduğunu itiraf etti, 'satıldı' iddiasını ortaya attı

Elif Balıkçı, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızının çadırda uyurken ortadan kaybolduğunu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen komando timleri ile jandarma asayiş, AFAD ve UMKE ekipleri; yapay zeka destekli İHA'lar, dronlar ve iz takip köpekleriyle geniş çaplı arama başlattı. Vahşi hayvan ihtimalinin de değerlendirildiği aramalarda bebeğe ait tişört, zıbın ve bebek bezi, çadırdan yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Ailenin çelişkili beyanları üzerine jandarma sorguyu derinleştirdi. Anne, ikinci ifadesinde ilk ihbarın kurgu olduğunu itiraf etti: "Kızım kaybolmadı. Eşim Yusuf Balıkçı'nın borçları vardı, bebeği para karşılığı başkalarına sattı. Çadıra beyaz araçla gelen iki kişiden biri Büşra'yı battaniyeye sarıp götürdü." Baba Yusuf Balıkçı bu iddiayı kesin dille reddetti ve çocuğun kaybolduğunu savundu. İlk gözaltılar bu aşamada yapıldı.

Savcılıkta yeni iddia: "Kızım Büşra'yı, kocam Yusuf Balıkçı öldürdü"

Soruşturma savcılığa intikal ettiğinde Elif Balıkçı bir kez daha ifade değiştirdi ve bu kez cinayet iddiası ortaya attı. Tutanağa geçen ifadesinde şunları söyledi: "İlk ifadem doğru değildi. Kızım Büşra'yı, kocam Yusuf Balıkçı öldürdü. Cenazesini çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafedeki taşlık araziye götürüp bıraktı. Ondan şikayetçiyim."

Baba, suçlamaları reddetmeyi sürdürdü; eşinin kendisine iftira attığını öne sürdü. Jandarma kara yolları üzerindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye alırken gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Kadavra köpekleriyle yayladaki taşlık alanlar arandı.

Çocuklar "mavi kazaklı Mehmet"i anlattı, 6 aile üyesi tutuklandı

Savcılık talimatıyla çiftin diğer 4 çocuğu devlet korumasına alındı ve Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden anne ile baba 'Çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan; akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı gün, uzman pedagoglar eşliğinde ifadesi alınan çocukların anlattıkları soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi: "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi, Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı." Çocukların fotoğraf üzerinden teşhis ettiği Mehmet K., Diyarbakır'da jandarma tarafından yakalanarak Sivas'a getirildi.

Elif Balıkçı son ifadesinde, eşinin Mehmet K.'ye borcu olduğunu, önceki ifadelerini onların yönlendirmesiyle verdiğini, ancak bebeği kimin götürdüğünü görmediğini dile getirdi.

Yaylada bulunan tişört, zıbın ve bebek bezinde ilk incelemelerde bariz bir yırtık ya da kan izine rastlanmadığı belirtildi; giysiler mikroskobik biyolojik bulgular için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri, ihbarların asılsız veya yanıltma amaçlı olabileceği senaryosunu da değerlendirerek yayla genelindeki arama çalışmalarını sürdürüyor.