Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kayıp anne ile oğlu sır oldu: Arama çalışmaları 8. gününde

Kastamonu'da sekiz gün önce kaybolan anne Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman’ı arama çalışmaları sekizinci gününe girdi. Anne ile oğlu havadan ve karadan İHA’ların ve köpeklerin de yer aldığı jandarma, polis, AFAD ve UMKE ekiplerince dağ taş aranıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile küçük oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından anne ve oğlunun bulunması için emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürütüyor.

Ekipler arama çalışmasını akarsu ve bataklıklarda yoğunlaştırdı. Bölgedeki bir bataklıkta iş makineleriyle arama yapıldı, ancak bir sonuç alınamadı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide drone ile havadan arama yapılıyor. Çalışmalara iz arama köpek timi ile kadavra köpekleri de eşlik ediyor.

 

20 KÖY VE ÇEVRESİNE YOĞUNLAŞILDI

Çalışmalarda, Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlisi, emniyet istihbarat araştırma ekibi, emniyet suç araştırma ekibi arama ve adli soruşturma kapsamında görev aldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri bölgedeki akarsularda arama çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ve çevredeki 20 köyde yürütüyor.

