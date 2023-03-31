Kayınvalide kavgasına tutuştuğu 72 yaşındaki eşini öldüren adama müebbet hapis cezası!

72 yaşındaki Zekai Coşkun, bakımını üstlendikleri 90 yaşındaki kayınvalidesi Müşerref Taşkıner'in evden gitmesini isteyince 72 yaşındaki eşi Huriye Coşkun ile tartıştı. Zekai Coşkun, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Huriye Coşkun’u 7 yerinden bıçakladı.

Huriye Coşkun olay yerinde yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Zekai Coşkun da sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Coşkun, maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra, savcı esas hakkında mütalaayı sundu. Zekayi Coşkun'un "eşi kasten öldürmek" suçunu işlediğinin delillerce sabit olduğuna dikkatin çekilen mütalaada, sanığın "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

Küfretti deyince takdiri indirim uygulandı

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Coşkun, önceki beyanlarını tekrarladığını söyleyerek, tartışma esnasında eşinin küfrettiğini, bu yüzden kendisine hakim olamadığını iddia etti. Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirten Coşkun, lehine olabilecek hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Taraf avukatlarının beyanı ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "eşi kasten öldürmek" suçundan önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına mahkum etti. Takdiri indirim ile bu cezayı, "müebbet" hapse çeviren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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