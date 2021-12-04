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Yerel Kayınpederini defalarca bıçakladı
Yerel

Kayınpederini defalarca bıçakladı

Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Yeniakit Publisher
2021-12-04 09:15:00 - 2021-12-04 09:20:00
Kayınpederini defalarca bıçakladı

Karabağlar ilçesinde 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programında yardım isteyen kadının kocası, kayınpederinin evini basarak kendisini defalarca bıçakladı. Olay sonrası damat kaçarak kayıplara karışırken, ağır yaralanan kayınpeder hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 23.40 sıralarında ilçeye bağlı Uğur Mumcu Mahallesi 5652 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programında yardım isteyen Beste Atabey'in (19) ayrılma aşamasındaki kocası Umut Atabey (18), kayınpederi Hüseyin Er'in (44) evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Umut Atabey yanında getirdiği bıçakla kayınpederi Hüseyin Er'i defalarca bıçakladı. Kayınpeder kanlar içerisinde yere yığılırken, damat olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin Er, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Er'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kayınpederi Hüseyin Er'i vücudunun 7 yerinden bıçaklayarak kaçtığı öğrenilen Umut Atabey'i yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve olay anında evde olduğu öğrenilen Beste Atabey'in, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Umut Atabey'in kapıyı kırarak eve girdiğini ve babası Er'i tartışma sonucu defalarca bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Televizyon programına çıkarak yardım istemişti
Öte yandan ayrılma aşamasındaki eşi Umut Atabey'in, 9 aylık bebeklerini kendisinden sakladığını söyleyen Beste Atabey, 24 Kasım günü bir televizyon programına çıkarak yardım istediği ortaya çıktı. Beste Atabey, eşi Umut Atabey ile kayınpederi ve kayınvalidesinin 9 aylık çocuğunu kendisinden sakladığını ve baskıya uğradığını iddia etmişti.

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