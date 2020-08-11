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Aktüel

Kayınbiraderini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:24:14 -
Kayınbiraderini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da kendisinden ve oğlundan haraç istediğini öne sürdüğü kayınbiraderi Fehim Demirezen'i (42) öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ağustos 08:00 sıralarında Defterdar Mahallesi Meşatlık Sokak önünde ticari taksi şoförlüğü yapan Demirezen'in tabancayla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli İsmet K. (51) ve oğlu Atilla K'yi (27) yakaladı.

Şüpheli İsmet K. polise verdiği ifadesinde Fehim Demirezen'in kayınbiraderi olduğunu, devamlı kendisini haraç vermesi için tehdit ettiğini daha önce de evini basarak para isteyip tehdit ve hakarette bulunduğunu söyledi.

Kayınbiraderinden daha önce şikayetçi ve davacı olduğunu anlatan şüpheli İsmek K. olay günü Demirezen ile aynı konu yüzünden tartıştıklarını cinayeti bu sebeple işlediğini aktardı.

Şüpheli Atilla K. ise dayısı Demirezen'in kendisini de tehdit ederek para istediğini bu sebeple dayısı ile sık sık tartıştığını, olay günü de kendisinin kullandığı ticari taksinin camlarını kırdığını anlattı.

Olay yerine babası İsmet K'yi çağırdığını söyleyen şüpheli Atilla K., babasının da olaya karıştığını anlatarak babasının tabanca ile dayısı Demirezen'i olay yerinde öldürdüğünü ifadesinde anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba İsmet K. tutuklanırken oğlu Atilla K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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