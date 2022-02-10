Kayıhan Osmanoğlu'ndan 2. Abdulhamid Han'ı karalayanlara tepki: Kuyruk acıları var!

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Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 104. sene-i devriyesinde, Devlet-i Aliyye Ocakları Başkanı Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ile Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Harun Osmanoğlu, Hanedan ailesinden Şehzade Harun Efendi ve Şehzade Orhan Osmanoğlu ile Devlet-i Aliyye Ocakları yöneticileri ve STK'ların katıldığı programla anıldı.

Program, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde kılınan sabah namazı ile başladı.

Sabah namazının ardından Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Çemberlitaş'taki kabri ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların okunduğu program, Beşiktaş'taki Ertuğrul Tekke Camisi'nde okutulan Mevlid ile devam etti.

'Kuyruk acıları var'

Programda konuşan Kayıhan Osmanoğlu, Necip Fazıl Kısakürek'in "Onu anlayabilmek her şeyi anlamaktır." sözlerini hatırlattı. 2. Abdulhamid Han'ın bazı kişiler tarafından karalandığını belirten Osmanoğlu, şunları söyledi:

Bunların kuyruk acıları var. Düşünsenize, bana ilkokul ikiye giderken 'Sen vatan haininin torunusun.' dediler ama günümüze baktığımızda son 20, 25 yıldır tarihimizi iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. O yüzden aynı şekilde dedelerimizi iyi anlamaya çalışıyoruz. Yapmış olduğu siyasi kararları, ülkemize bırakmış olduğu bütün bu güzel konuları gerek konferanslarla gerek kitaplarla anlatmaya çalışıyoruz.

Devlet-i Aliyye Ocakları Başkanı Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu