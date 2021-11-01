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Kadın - Aile Kaygana tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kaygana tarifi, nasıl yapılır?

İster çay saati sofralarına isterseniz, kahvaltıya.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 09:15:00 -
Kaygana tarifi, nasıl yapılır?

İster çay saati sofralarına isterseniz, kahvaltıya. Her öğünde doyurucu ve lezzetli.

Malzemeler

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı ince kıyılmış maydanoz
  • 1/2 su bardağı ince kıyılmış dereotu
  • 1/2 su bardağı ince kıyılmış taze soğan
  • Tuz, Zeytinyağı

Yapılışı

Süt ve unu derin bir kaseye alıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Yumurtaları ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın ve tuzunu ekleyin. Yeşillikleri ekleyin 20 cm'lik yapışmaz özellikli bir tavayı ocağa alıp kızdırın. 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyip bir fırçayla dibine sürün. Hazırladığınız karışımdan bir kepçe alıp tavaya dökün ve yayın.  Arkalı önlü istediğiniz miktarda kızartın. Kalan karışımı da aynı şekilde tavayı her seferinde yağlayarak kızartın. Afiyet olsun.

 

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