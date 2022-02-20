  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kaybolan taksici İzmir'de öldürülmüş olarak bulundu
Yerel

Kaybolan taksici İzmir'de öldürülmüş olarak bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 05:53:00 -
Kaybolan taksici İzmir'de öldürülmüş olarak bulundu

İhbar üzerine Salihleraltı mevkisine giden jandarma ekipleri, ıssız bir bölgede park edilmiş "10 T 3902" plakalı takside inceleme yaptı.

Otomobilin bagajında Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ön incelemede Bahçeci'nin bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.

Cenaze, inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası Bahçeci'nin yakınlarının, dün kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.

Şüpheli Balıkesir'de yakalandı

Cinayeti araştıran jandarma ekipleri, şüphelinin birçok suçtan kaydı bulunan F. Y. olduğunu tespit etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde bulunduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

F.Y, işlemler için Dikili ilçesine getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay