Kaybolan taksici İzmir'de öldürülmüş olarak bulundu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.
İhbar üzerine Salihleraltı mevkisine giden jandarma ekipleri, ıssız bir bölgede park edilmiş "10 T 3902" plakalı takside inceleme yaptı.
Otomobilin bagajında Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ön incelemede Bahçeci'nin bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.
Cenaze, inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Evli ve bir çocuk babası Bahçeci'nin yakınlarının, dün kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.
Şüpheli Balıkesir'de yakalandı
Cinayeti araştıran jandarma ekipleri, şüphelinin birçok suçtan kaydı bulunan F. Y. olduğunu tespit etti.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde bulunduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
F.Y, işlemler için Dikili ilçesine getirildi.