Kaybolan kız çocuğundan iyi haber geldi Dün kaybolan 9 yaşındaki çocuk evlerinin kömürlüğünde uyurken bulundu.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinin önünde dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla oynadıktan sonra haber alınamayan Neriman Sahra Adıgüzel'i arama çalışmaları güvenlik güçleri, yakınları ve mahalle sakinlerince gece boyunca sürdürüldü. Adıgüzel, çalışmalar sırasında ailesince evlerinin kömürlüğünde uyurken bulundu. Çocuğun, ailesine ablasından korktuğu için girdiği kömürlükte uyuyakaldığını söylediği belirtildi. Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, kızlarını bulmak için seferber olan polis ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

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