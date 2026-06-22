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Gündem Kaybolan kedisini ararken ceset buldu
Gündem

Kaybolan kedisini ararken ceset buldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kaybolan kedisini ararken ceset buldu

İstanbul Sarıyer'de kaybolan kedisini aramak metruk bir binaya giren vatandaş, merdiven altında bir erkeğe ait ceset buldu. Kimliği belirlenemeyen kişinin ölüm nedeni araştırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Sarıyer’deki Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binaya kaybolan kedisini aramak için giren bir vatandaş, merdiven altında yerde hareketsiz şekilde yatan bir erkek gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, şahsın günler öncesinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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