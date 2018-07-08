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Kaybolan çocuktan acı haber geldi!

Çocuk ölümleriyle sarsılan Türkiye bir kez daha yıkıldı. Bitlis'te 2 yaşındaki Sami Yusuf, dere yatağında ölü bulundu.

08 Temmuz 2018 Pazar 12:01
Kaybolan çocuktan acı haber geldi!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf, evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yuvadamı köyünde yaşayan Yusuf, evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu.

JANDARMA VE AFAD ÇALIŞMA BAŞLATTI

Tarladan dönen annesi, oğlunu evin önünde göremeyince yakınlarına haber verdi.

Tüm aramalara rağmen çocuğu bulamayan ailenin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başattı.

Köylülerin de desteğiyle 24 saat süren çalışma sonucu eve bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında Yusuf'un cesedine ulaşıldı.

Çocuğun cesedi otopsi için Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 12:01
  1. Van
  2. Bitlis
  3. Jandarma
  4. AFAD
  5. Ahlat Devlet Hastanesi
  6. çocuk ölümü

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