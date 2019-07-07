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Kaybolan çocuk ağacın altında ağlarken bulundu

Kilis'te piknik yapmak için gittikleri mesire alanında kaybolan 6 yaşındaki çocuk, iki saat sonra bir ağacın altında ağlarken bulundu.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:52
Kaybolan çocuk ağacın altında ağlarken bulundu

Kilis'te kaybolan 6 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Resul Osman Mesire Alanı'nda piknik yapan Ömer Yıldırım Babaoğlan, yeğeni Ömer Babaoğlan'dan (6) haber alamadı.

Yakınlarıyla çocuğu arayan ancak sonuç alamayan amcası, durumu bölgede görevli jandarma asayiş ekiplerine bildirdi.

1 KM uzaklıkta bulundu

Çevrede geniş çaplı arama başlatan ekipler, yaklaşık iki saat sonra çocuğu kaybolduğu yerden bir kilometre uzaklıktaki ağacın altında ağlarken buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ömer Babaoğlan amcasına teslim edildi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:52
  1. Kilis
  2. jandarma ekipleri
  3. İl Jandarma Komutanlığı
  4. Resul Osman Mesire Alanı
  5. Ömer Yıldırım Babaoğlan
  6. Ömer Babaoğlan
  7. Sağlık kontrolü

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