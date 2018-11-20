Kaybolan 'Ali Bongo' hakkında açıklama: Endişeliyiz

Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki Muhammed, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlık durumu ile ilgili endişe duyduklarını bildirdi.

Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki Muhammed, Suudi Arabistan ziyareti esnasında rahatsızlanan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlık durumuyla ilgili bazı gelişmelerden endişe duyduklarını açıkladı.

Afrika Birliği basın departmanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gabon'a bu hafta uzman bir heyet gönderileceği belirtilirken, heyetin başkent Libreville'de Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlık durumu ile ilgili bilgi alacağı ve ülkedeki siyasi durumu inceleyeceği belirtildi.

Yetkileri kısmen devredildi

Gabon Anayasa Mahkemesi üyelerinin anayasanın 13. maddesine yaptığı eklemeyle Cumhurbaşkanı Bongo'nun yetkileri kısmen de olsa geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pierre-Claver Maganga Moussavou'ya devredildi.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Suudi Arabistan'daki zirveye katılmak için 24 Ekim'de ülkesinden ayrılmıştı. Suudi Arabistan'da ziyaret sırasında rahatsızlanan Bongo, Riyad'da bulunan Kral Faisal hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Ngouoni, aşırı yorgunluk tanısı konulan Cumhubaşkanı Bongo'nun iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun eşinden açıklama

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Sylvia Bongo, "Dualarınız ve destek mesajlarınız için çok teşekkür ederiz Cumhurbaşkanı Ali Bongo ve beni çok duygulandırdınız" ifadelerini kullandı.

2 kere Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı

1967'den beri Gabon Devlet Başkanı olan Omar Bongo'nun oğlu olan Ali Bongo Ondimba babasının başkanlığı sırasında 1989-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanı ve 1991-1999 yılları arasında Millet Meclisi'nde milletvekili olarak Bongoville'yi temsil ediyordu; sonradan 1999-2009 yılları arasında Milli Savunma Bakanı oldu. Gabon Demokrat Parti (PDG) Başkan Yardımcısı ve babasının ölümünden sonra Ağustos 2009'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde PDG'den aday oldu. Resmi sonuçlara göre aldığı yüzde 42 oy ile seçimleri kazandı ve yeni Cumhurbaşkanı oldu. 2016 yılında gerçekleştirilen seçimlerinde en yakın rakibi Jean Ping'in yüzde 1 önünde seçimleri kazanan Ondimba, 7 yıllık bir süre için bir kez daha devlet başkanlığı makamına seçilmişti. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ülkede şiddet olayları yaşanmıştı.