Kaybolan 3 çocuk babası adamın cesedi bulundu Eskişehir'de kaybolan 3 çocuk babası Abdullah Öncel'in cansız bedeni tarlada bulundu.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde dünden beri haber alınamayan kişi tarlada ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Akköprü Mahallesi'nde dün sabah koyunlarını otlatmak için araziye çıkan 3 çocuk babası Abdullah Öncel (37), eve dönmeyince yakınları arama çalışması başlattı. Öncel, yakınları tarafından tarlada ölü bulundu. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öncel'in cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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