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Siyaset Kaybettiği ilk seçimde istifa etti! Kılıçdaroğlu örnek alsın…
Siyaset

Kaybettiği ilk seçimde istifa etti! Kılıçdaroğlu örnek alsın…

Yeniakit Publisher
2024-07-05 13:32:00 - 2024-07-05 13:32:47
Kaybettiği ilk seçimde istifa etti! Kılıçdaroğlu örnek alsın…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 10 seçimi de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’de yapılan son Kurultay’ı da kaybederek genel başkanlıktan ancak gidebildi. Kılıçdaroğlu, onca seçim yenilgisine rağmen istifa etmezken, İngiltere Başbakan Rishi Sunak, aldığı ilk seçim yenilgisinde parti liderliğinden istifa etti.

İngiltere’de dün yapılan genel seçimlerde iktidarı İşçi Partisi’ne kaptıran Rishi Sunak, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti.

14 yıllık iktidarı sonlandı
İşçi Partisi, yaklaşık yüzde 34'lük oyla 650 sandalyeli parlamentoya 412 milletvekili sokarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirdi. Henüz kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre, 2019'daki seçimde mecliste 202 sandalye kazanan İşçi Partisi, dünkü seçim sonucunda 412 sandalye elde etti. Muhafazakar Parti'nin milletvekili sayısı 365'ten 120'ye geriledi.

İşçi Partisi oyların yüzde 33,8'ini, Muhafazakar Parti ise yüzde 23,7'sini aldı. Bu iki partiyi yüzde 12,2 oyla Liberal Demokrat Parti izledi. Liberal Demokratlar 71 milletvekili kazandı.

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