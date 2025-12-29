  • İSTANBUL
Kayan tırın şarampole yuvarlanma anı!
Kayan tırın şarampole yuvarlanma anı!

Nevşehir’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Nevşehir-Acıgöl yolu Karapınar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır, yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu.

Güvenlik güçleri trafiğin aksadığı yolda önlem alırken ekiplerce tuzlama çalışmaları yapıldı.

