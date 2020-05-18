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Kayan motosikletten düşen kurye yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpmamak için fren yapan kurye, motosiklette düşerek yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:21:22 -
Kayan motosikletten düşen kurye yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dönüş yapan otomobile çarpmamak için fren yapan kurye, motosiklette düşerek yaralandı.


Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gıda dağıtım şirketinde motokurye olarak çalışan Oğuzhan A., idaresindeki 09 ACA 384 plakalı motosikleti ile sipariş dağıtırken, yolda dönüş yapmak isteyen Tolga Kaya 34 YR 3933 plakalı otomobile çarpmamak için fren yaptı. Bir anda kayarak savrulan motosikletten düşen Oğuzhan A. yaralandı. Aracından inen otomobil sürücüsü ise durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Oğuzhan A. hastaneye kaldırıldı. Kaza anını anlatan otomobil sürücüsü Kaya, “Dönüş yapmak isterken, karşı istikametten gelen motosiklet sürücüsü fren yaptı. Frenle beraber düştü. Herhangi bir çarpma olmadı. Ben de yardım için durdum” dedi.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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