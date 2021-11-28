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Yerel Kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar halatla kurtarıldı
Yerel

Kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar halatla kurtarıldı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar , itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 21:05:00 - 2021-11-28 21:08:33

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan kayaklılarda mahsur kalan hayvanlar, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesine bağlı Ayranca köyünde Ali Paşa Dursun’a ait hayvanların bir kısmı yüksek kayalıklara kaçtı. Hayvanlarını kendi çabalarıyla bulunduğu yerden indiremeyen Ali Paşa Dursun, itfaiye ekiplerine haber verdi.

3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldılar

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve güvenlik korucuları, hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların da yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından halatla kurtarılan 8 hayvan, sahibine teslim edildi

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