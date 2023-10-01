Kayalar Kimya Endüstriyel tutkallarını ilk kez Intermob’ta tanıtacak

Kimya sektörünün lider şirketlerinden Kayalar Kimya, 30 Eylül- 3 Ekim 2023 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Intermob Fuarı’na katılacak. Mobilya yan sanayi ve aksesuarları, orman ürünleri ve ahşap sektörünün önde gelen fuarı olan Intermob’a bu yıl 15. kez katılan Kayalar Kimya, Genç markasının özel amaçlı ürünlerini, UV bazlı, su bazlı, tinting, akrilik, poliüretan, metalik sistemlerini, Woodsol markasının su bazlı dış mekân ahşap boya ve verniklerinin yanı sıra üretimine yeni başladığı endüstriyel ahşap tutkallarını tanıtacak. Endüstriyel tutkal sektörüne KayaColl, KayaTherm, KayaPur, KayaPren, KayaSit, KayaSil, KayaFlex markalarıyla adım atan Kayalar Kimya, yeni ürün yelpazesini ilk kez Intermob’ta görücüye çıkaracak.

Kayalar Kimya’nın endüstriyel tutkal portföyünde EVA ve PO bazlı tutkallar, PVA, EPI, VAC gibi su bazlı tutkallar, reaktif hot-melt (PUR) tutkallar, formaldehit tutkallar gibi ağaç işleri endüstrisine dönük tüm profesyonel yapıştırıcı sistemlerin yanı sıra laminasyon, montaj, kenar bantlama, doğal ahşap uygulamaları, konstrüksiyon, profil sarma gibi farklı uygulamalar için uygun tutkallar yer alıyor.

Dış mekân şartlarına mükemmel dayanım

Kayalar Kimya’nın fuarda öne çıkaracağı Woodsol ürünlerinin başında dış ortam şartlarına karşı mükemmel dayanım sağlayan Gemina su bazlı jel vernik ve Unideck su bazlı deck yağı geliyor. Renklendirilebilen, yarı şeffaf özellikteki Gemina Jel Vernik, ara kat ve son kat olarak kullanılabiliyor. Renklendirilebilen ve son kat olarak kullanıma uygun, UV ışınlarına ve dış ortam şartlarına yüksek dayanım sağlayan Unideck Su Bazlı Deck Yağı ise deckler, ahşap paneller ve bahçe mobilyalarında kullanılabiliyor.

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Ahşabın rengini değiştirmeden doğal görünüm sağlıyor

Genç markasının iddialı ürünlerinden Pro Naturel Vernik ve BP 670 Poliüretan Boya da Kayalar Kimya’nın Intermob Fuarı’nda sergileyeceği ürünleri arasında yer alıyor. Akrilik esaslı, ahşabın rengini ve dokusunu değiştirmeyerek doğal görünüm sağlayan Pro Naturel Vernik, iç mekânda her türlü ahşap yüzeyde kullanılabiliyor. Poliüretan esaslı iki komponentli mat baz boya olan BP 670 Poliüretan Boya ise mobilya ahşap yüzeylerin tamamına uygulanabiliyor.