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Spor Kayaklı Koşu Milli Takımı, Ardahan'da güç depoluyor
Spor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Ardahan'da güç depoluyor

Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi Seyfullah Bayraktar: - "Bu kamp, ulusal ve uluslararası yarışmaların yanı sıra Ardahan'da yapılacak 2021 yılı 1. etap yarışmaları için de önemli bir altyapı olacak. Bu nedenle ikinci kez Ardahan'ı tercih ettik" - Milli sporcu Ahmet Furkan Türkeş: - "Burada güç depolamak için ideal bir ortam mevcut"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:05:45 -
Kayaklı Koşu Milli Takımı, Ardahan'da güç depoluyor

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Kayaklı Koşu Milli Takımı, kampa girdiği Ardahan'da asfalt zeminde antrenman yaparak güç depoluyor.

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Yalnızçam Kayak Merkezi'ne ev sahipliği yapan Ardahan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kayaklı Koşu Milli Takımı'nı ağırlıyor.

Yeterli kar yağışının henüz olmadığı kentte kampa giren Kayaklı Koşu Milli Takımı sporcuları, antrenmanların bir bölümünü trafiğe açık olan Ardahan Üniversitesi Kampüsü'ndeki asfalt yollarda gerçekleştiriyor. Araçlarla yan yana kayaklı koşu yaparak çalışma yürüten sporcuların çalışmaları, sürücülerin de ilgisini çekiyor.

Engebeli ve yarışma pisti kriterlerine uygun yaklaşık 3 bin 300 metrelik asfalt yolda sporcular, kondisyon idmanı ile teknik antrenman yapıyor.


- Bayraktar: "Ortam çok ideal ve verimli"


Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi ve Kamp Müdürü Seyfullah Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların günde üç antrenmanla devam ettiğini söyledi.

Çalışma ortamından çok memnun olduklarını dile getiren Bayraktar, "Burası bizim için son derece önemli bir yer. Ortam çok ideal ve verimli. Dolayısıyla sporcularımız verimli bir çalışma yapıyor. Bu kış sezonunda yapılacak yarışmalar öncesi buradaki kampın verimli olacağına inanıyorum. Çalışmamızda herhangi bir aksaklık yok. Özellikle ortam ve hava bize çok iyi imkan sunuyor. Asfalt tam istediğimiz gibi." diye konuştu.

Bayraktar, geçen yıl da Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kampa girdiklerini belirterek, "Ardahan'daki her kampın verimini yüksek seviyede aldık. İnşallah bu kamp da çok verimli olacak. Çünkü kampüsteki asfalt zemin çalışmamız için son derce önemli. Bu kamp ulusal ve uluslararası yarışmaların yanı sıra Ardahan'da yapılacak 2021 yılı 1. etap yarışmaları için de önemli bir altyapı olacak. Bu nedenle ikinci kez Ardahan'ı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan Ahmet Furkan Türkeş ise, "Şu an ortamımız gayet güzel. Çok verim aldığımıza inanıyoruz. Ortam ve hava ayrıca bize güç veriyor. Burada güç depolamak için ideal bir ortam mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın kampı, 6 Aralık Pazar günü sona erecek.


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