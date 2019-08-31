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Kayakla Atlama Milli Takımına girebilmek için uçuyorlar

Erzurum’da çocuklar kayakla atlama sporuna yoğun ilgi gösteriyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:06
Kayakla Atlama Milli Takımına girebilmek için uçuyorlar

Erzurum’da çocuklar kayakla atlama sporuna yoğun ilgi gösteriyor. Kayakla Atlama Milli Takımına girmek isteyen sporcular, Erzurum Atlama Kuleleri’nde kampa girdi.


Erzurum Kayakla Atlama 9-14 yaş grubu sporcular, Erzurum Atlama Kuleleri’nde kampa girdi. Kayakla Atlama Milli Takımı’na girebilmek için Erzurum’da kampa giren 9 sporcu zorlu ve adrenalin yüklü antrenmanlarını sürdürüyor. Rampalardan her gün 15 ila 20 kez atlayarak gökyüzünde bir kuş gibi uçan sporcuların tek hedefi ise milli takıma girebilmek.


Erzurum Atlama Kuleleri’nde antrenmanlarının eğlenceli geçtiğini belirten Kayakla Atlama Alt Yapı Antrenörü Faik Yüksel, “Erzurum’da K40 rampasında antrenman yapmaktayız. Ben 9 ile 14 yaş grubuna bakıyorum. Ortalama 8-9 tane sporcumuz var, hepsi Erzurumlu. İnşallah hepsini milli takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Kayakla atlamayı Dünya’ya duyurmaya çalışıyoruz. Zaten, 4-5 tane A takımında milli sporcumuz var. Onlar bizi gerek yurt içinde, gerek yurt dışında güzelce temsil ediyorlar. Bizde onlara yeni sporcular, yeni arkadaşlar kazandırmak için şuanda Erzurum’da antrenmanlarımızı sürdürmekteyiz. Çok iyi gidiyorlar, Norveçlilerin ata sporu olarak biliniyor ama bizde de biraz deli kanı olduğu için bizde iyi olacağımızı ümit ediyoruz. Bende atlamacıyım, kayakla atlamanın ilk sporcularındanım. Bizim eşliğimizde iyi bir takım, iyi bir gelecek oluşturmaya çalışıyoruz. Bugünde kampın son günü, antrenmanlarımızı bitireceğiz. Sporculardan ilerleme kat ettik, umarım bundan sonra da iyi olur” diye konuştu.


Küçük yaştaki çocukların bu spora çok ilgili olduklarını belirten Kayakla Atlama B Milli Takım sporcusu Salih Enes Arslan (18), “Kayakla Atlama B Milli sporcusuyum. 9 yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefimiz ülkemizi daha iyi yerlerde, yarışmalarda temsil etmek. Burada Türkiye Şampiyonası olduğu zaman görmüştük, 2 bine yakın küçük kardeşlerimiz gelip bizi izledi. Çokta meraklıydılar, bence yapılabilir bir spor eğlenceli bir spor” dedi.


Bu sporu herkese tavsiye eden Yusuf Eren Ergünay (13) ise, “2 senedir bu spor ile uğraşıyorum. Sürekli kayak yapıyordum. 15 tatildeyken kayağı bıraktığımda hocam seni kayakla atlamaya yazdırayım dedi. Bende dağda kaydım seçildim, tavsiye ediyorum. Çok güzel, çok heyecanlı” şeklinde konuştu.


Kayakla Atlama kampı, Atlama Kuleleri K40 rampasında yapılan antrenmandan sonra sona erdi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:06
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