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Spor

Kayakla atlama altyapı takımı, antrenmanını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-26 09:36:40 -
Kayakla atlama altyapı takımı, antrenmanını sürdürüyor

ANKARA (AA) - Kayakla atlama altyapı takımı Erzurum'da antrenmanını sürdürüyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde girilen normalleşme çalışmaları kapsamında, yeni sezon hazırlık planlarının sürdürüldüğü ifade edildi.

Teknik Kurul Üyesi Bilal Albayrak ve antrenörler Mustafa Öztaşyanar ve Faik Yüksel'in gözetiminde devam eden altyapı takımı çalışmalarının, atlama kulelerinde 35 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

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