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Siyaset ‘Kayak’çı Murat’tan mağdur edebiyatı
Siyaset

‘Kayak’çı Murat’tan mağdur edebiyatı

İstanbul kar altındayken aldığı maaşın hakkını vermek yerine Cenevre’de kayak tatiline giden İBB Sözcüsü Murat Ongun, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’e uçuş bilgilerini yaydığı iddiasıyla dava açtı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 16:01:00 -
‘Kayak’çı Murat’tan mağdur edebiyatı

CHP zihniyeti yaklaşık 100 yıldır değişmedi!.. İnsanları mağdur ettikten sonra mağdur ayağına yatıp hedef şaşırtma konusunda uzmanlaşan CHP'liler, İstanbul'daki kar yağışında çuvalladıktan sonra da aynı hileye başvurdu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İstanbul'daki kar yağışı sırasında Cenevre'de tatilde olan Ongun, özel hayatının ihlal edildiğini ileri sürerek mağdur edebiyatı yaptı ve Yahya Üstün'ün kendisine ait bilgileri ifşa ettiğini savundu. Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Murat Ongun, "Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir" dedi.

Cenevre uçuşu için suç duyurusunda bulunacağını dile getiren Ongun, bu durum için de ayrıca suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Cumhuriyet ile dönüş bilgisini de paylaşan Ongun, sosyal medyada bütün bilgilerinin servis edilmesine sert tepki gösterdi. Ongun, "Mert Armağan adlı kişi bu bilgiyi nereden biliyor olabilir. Evet 2 Şubat'ta THY ile döneceğim" dedi.

 

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