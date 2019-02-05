Kayak yapmak için en ilginç yerler

MASİKRYONG- KUZEY KORE

Çılgın Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, ülkeye turist çekmek için kayak projeleri geliştirmeye devam ediyor. Bunlardan en bilinen kayak merkezi olan Masikryong'un tasarımı oldukça modern; yapılar Avrupa'nın dağ evlerine benziyor. Lüks tesislerin yanında, bakımlı pistleri de dikkat çekiyor. Masikryong'a gelen cesur ziyaretçiler 110 kilometrelik tozlu kar ve ıssız pistin keyfine varacaklar. Kayak yaparak geçen bir günün ardından, sauna, masaj odası, güzellik salonu ve buz pateni pisti içeren 120 odalı otelde dinlenebilirsin.

MAUNA KEA- HAWAİİ

Son zamanlarda doğal afet olaylarıyla gündeme gelse de, Hawaii'de de kışın insanlar kayak yapabiliyor. Beyaz Dağ anlamına gelen Mauna Kea’nin modern pistlere sahip olduğu söylenemez; ama hatırı sayılır uzun kayak sezonu ve ilginç pist alanları insanı kendine çekiyor. Aralık ve Şubat ayları arasında zaman zaman büyük kar yağışları yaşanır. O karın erimesi bazen Nisan sonunu buluyor.

BAMİYAN- AFGANİSTAN

Annene gidip, ''Afganistan'a kayak yapmaya gideceğim'' desen sana ne tepki verir? Challenge yapalım yoruma cevabını bekliyorum.

Dışişleri Bakanlığı ve vize danışmanı seni caydırmaya çalışabilir; fakat Afgan yamaçlarına kayağa götüren çok fazla maceracı tur şirketi var. Bireysel olarak gitmen büyük bir problem. Başkent Kabil’e bir buçuk saat mesafede bulunan Bamiyan kayak merkezi çok farklı bir deneyim olsa gerek.

MALAM JABBA- PAKİSTAN

Swat Vadisi’ndeki Malam Jabba kayak merkezi, geçmişte yaşanan siyasi olayların ardından 2002’de tekrar hizmete açıldı. Son teknolojiyle donaltılmış tesisleriyle dikkat çeken pistler özellikle kendi bölge halkından ilgi görüyor. 26 Ocak - 3 Şubat 2017 tarihleri ​​arasında düzenlenen 'Malam Jabba Uluslararası Alp Kayak Kupası'yla daha da bir ünlenen kayak merkezini bu aylarda ziyaret edebilirsin. Şuan herhangi bir güvenlik problemi yok fakat dağa çıkış yolu çok kötü; bir an önce çevre düzenlemesi yapılmalı.

DİZİN- İRAN

İran’ın en popüler kayak merkezi Dizin Tahran’dan 2 saat uzaklıkta ve kayak alanı huni şeklindeki büyük bir vadide yer alıyor. Kafanda nasıl bir kayak merkezi hayal ediyorsan unut; Dizin sandığından çok daha modern ve gelişmiş bir bölge. Yamaçların kuzeye maruz kalması, kayak sezonunu uzatıyor. Şahsen dünyadaki birçok kayak merkezine gitmiş olsan bile, unutulmaz kayak deneyimimi Dizin yamaçlarında yaşayacağını düşünüyorum.

CHREA- CEZAYİR

1980’lerin kayakçıları bilir; Chrea Djurdjura Dağları’ndaki en popüler kayak merkezlerinden biriydi. Ta ki silahlı militanlar dağlara yerleşene kadar… Her ne kadar 2002’de bölgeyi terk etmiş olsalar da ‘’Editör kayak yapacak başka yer mi kalmadı’’ demeni anlarım. Zaten küçük bir kayak merkezi; devam edelim.

TİFFİNDELL- GÜNEY AFRİKA

Sabah safari, öğlen kayak yapmaya ne dersin? Yılda yüz gün kar garantisiyle Tiffindell uzun kayak pistleriyle dikkat çekiyor. Tesisin özenle seçilmiş konumu, Cape'deki en yüksek dağın güney cephesinde olması sayesinde kayak sezonu Haziran'ı buluyor. Tiffindell dağları ve kayak merkezi yazın da açık. Aklında bulunsun. Ayrıca Tiffindell ülkenin tek kayak merkezi.

MT. HERMON- İSRAİL

Mt Hermon, bir tarafta İsrail, bir tarafta Lübnan ve Suriye ile dünyanın en tartışmalı sınırının ortasında oturuyor. 14 pisti olan kayak merkezi yerliler arasında oldukça popüler.Kayak merkezi olduğu hakkında bir genel kültürün olsun fakat kayak için şu sıralar gidilecek yer değil.

OUKAİMDEN- FAS

Marakeş’in pazarları bir yana dursun, Atlas Dağları’nda ciddi yamaçlar söz konusu. Marakeş'in hemen güneyinde, teleferiğin 7 sterline mal olduğu eksantrik bir kayak merkezindeyiz. Oukaimeden, Afrika'nın en yüksek kayak merkezi; küçük, kesinlikle profesyonel değil fakat nedendir bilmem pek bir çekici geliyor.

MT. ETNA- SİCİLYA

Aktif bir volkan bölgesinde kayak yapma fikri çılgınca olabilir. Gel gelelim kayak yapmak zaten çılgınların işi. Mt Etna Nicolasi bölgesinde bulunan kayak merkezi her seviyede kayakçının pist ihtiyacını karşılayabilir. Bol kar insanın gözünü alıyor değil mi?

MZAAR- LÜBNAN

Orta Doğu ve kayak tatili arasında bağlantı kurmakta zorlanabilirsin. Fakat Lübnan’da 6 kayak merkezi ve daha önemlisi Mzaar Kayak Merkezi var. Mzaar, modern dağlık bir bölgede beklentinin ötesinde bir kayak deneyimi sunuyor. Konaklama için çok sınırlı sayıda otel var. Lübnan yemeklerini deneyimleyebileceğin merkezi otellerde konaklayıp kayak merkezine günübirlik gidebilirsin.

TROODOS- KIBRIS

Yazın deniz, kum, güneş, kumar; kışın kayak var Kıbrıs’ta. Hermes ve Hera adındaki mitolojik tanrıların isminin verildiği Troodos Kayak Merkezi’ni daha önce duymamış olabilirsin. Kışın Kıbrıs’ta ne yapacaksın? Problemine bir çözüm getirdim; şahsen ben çok merak ettim en kısa zamanda gideceğim.

GULMARG- HİNDİSTAN

Keşmir şehrindeki Gulmarg Kayak bölgesi inanılmaz bir şekilde dünyanın en iyi taze karını barındırıyor. Himalaya yamaçlarında off-pist severler için muhteşem alanlar var. Buranın müdavimleri genelde profesyonel snowboardçular oluyor.

JAHORİNA- BOSNA HERSEK

Bosna Savaşı’ndan sonra harap olan Jahorina’nın pistleri yeniden hizmete açıldı. Bu tarihi ambiansa ev sahipliği yapan kayak merkezinde 11 teleferik bulunuyor. Pisti avucuna alan çam ağaçlarının manzarasını görmen lazım. Tesis oldukça temiz ve düzgün. Türkiye'deki standartlara sahip kayak merkezi Türk turistlerden de ilgi görüyor.

MT. OLYMPUS- YUNANİSTAN

Nerede kaldı Mikanos, nerede kaldı Atina? Yunanistan bu sefer ilginç kayak merkeziyle karşında. Mt Olympus adından da anlayacağın üzere Zeus tahtının bulunduğu özel bir bölge. Yunan Hellen Ordusu tarafından yönetilen kayak bölgesinde kayak yapabilmek için önce Hellen Ordusu Genel Kurmay Başkanlığı Özel Müdürlüğü’nden izin alman gerekiyor. Mitolojik bir kayak merkezi olduğu kesin; Parnassos’daki kayak merkezi en iyisi diyorlar. Bilmem ilgini çeker mi?

CERRO CASTOR- ARJANTİN

Dünyanın en ‘Güney’ kayak merkezi olmakla övünen Cerro Castor’un Arjantin’de olmasının dışında bir cazibesi yok. 30’un üzerinde kayak pisti olan merkezde 12 teleferik var ve kayak sezonu yaz aylarına kadar sürüyor.

SENDİKA BUZULU- ANTARKTİKA

Tur olmadan gitmeyi aklından bile geçirme! Çok güzel para ödersin ama Antarktika’da kayak yapmak paha biçilemez bir deneyim. Eğer kayak yapma işini gerçek anlamda bir hayat tarzına dönüştürdüysen Antarktika'ya gitmelisin.

BONUS: Hlíðarfjall- İZLANDA

Kuzey Işıkları altında kayak deneyimi için İzlanda'daki bu dağa bir bakın derim.