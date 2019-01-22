Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 150 santimetreyle Uludağ'da, en az 26 santimetreyle Kop'ta ölçüldü22 Ocak 2019 Salı 10:25
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 150 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 150, Kartepe'de 140, Ilgaz'da 136, Erciyes ve Kartalkaya'da 130, Davraz'da 129, Nemrut'ta 123, Yıldızdağı'nda 122, Palandöken'de 92, Denizli'de 80, Sarıkamış'ta 79, Konaklı'da 74, Yıldıztepe'de 60, Saklıkent'te 35, Ladik'te 33, Yalnızçam'da 28 ve Kop'ta 26 santimetre olarak belirlendi.
Bazı kayak merkezlerinde günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
22.01.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
YY
-4
-2
Elmadağ
KY
-3
2
Erciyes
KY
-14
-5
Ilgaz
P
-5
-1
Kartalkaya
S
-5
-2
Kartepe
ÇB
-1
3
Ladik
YY
-2
2
Nemrut Dağı
PB
-9
-4
Palandöken
PB
-11
-6
Sarıkamış
PB
-12
-3
Uludağ
PB
-5
1
Yıldızdağı
ÇB
-7
-2
Yıldıztepe
P
-3
1
(KY: Kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı, P: Puslu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PP: Parçalı bulutlu)
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