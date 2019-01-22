Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 150 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 150, Kartepe'de 140, Ilgaz'da 136, Erciyes ve Kartalkaya'da 130, Davraz'da 129, Nemrut'ta 123, Yıldızdağı'nda 122, Palandöken'de 92, Denizli'de 80, Sarıkamış'ta 79, Konaklı'da 74, Yıldıztepe'de 60, Saklıkent'te 35, Ladik'te 33, Yalnızçam'da 28 ve Kop'ta 26 santimetre olarak belirlendi.

Bazı kayak merkezlerinde günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 22.01.2019 En düşük En yüksek Davraz YY -4 -2 Elmadağ KY -3 2 Erciyes KY -14 -5 Ilgaz P -5 -1 Kartalkaya S -5 -2 Kartepe ÇB -1 3 Ladik YY -2 2 Nemrut Dağı PB -9 -4 Palandöken PB -11 -6 Sarıkamış PB -12 -3 Uludağ PB -5 1 Yıldızdağı ÇB -7 -2 Yıldıztepe P -3 1

(KY: Kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı, P: Puslu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PP: Parçalı bulutlu)