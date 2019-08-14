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Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci: "Doktorsuz ve reçetesiz yaşamak için dağa bekliyoruz"

Erciyes Dağı’nın tanınmış yüzlerinden Kayak Eğitmeni ve İşletmeci Veysel Değirmenci, yüksek irtifanın insan sağlığı açısından birçok faydası olduğunu söyledi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci: "Doktorsuz ve reçetesiz yaşamak için dağa bekliyoruz"

Erciyes Dağı’nın tanınmış yüzlerinden Kayak Eğitmeni ve İşletmeci Veysel Değirmenci, yüksek irtifanın insan sağlığı açısından birçok faydası olduğunu söyledi.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde Kayak Eğitmeni ve İşletmeci olan Veysel Değirmenci, yüksek irtifanın insan sağlığına birçok faydası olduğunu, Alpler’de ve Erciyes’te yaşayan biri olarak insanların ellerinden geldiği kadar rakımı yüksek yerlerde spor yapmaları gerektiğini söyledi. Değirmenci; "Sağlık insanlar için çok önemli bir faktördür. Makam olabilir, şöhret olabilir her şey olabilir ama sağlıklı yaşamak insanın kendi tanımına bağlı. Dolayısıyla bütün insanların yüksek rakımlarda yaşamaları gerekiyor. Bir hocama rica ettim ülkemizdeki yüksek dağlarda gerekse alp dağlarında Erciyes kayak merkezinde uzun yıllardır yaşayan birisi olarak insanlara ne gibi faydaları var diye sordum. Yaklaşık 2 yıldır bir araştırma yaptı, hocamız dolayısıyla yüksek rakımda yaşayan insanlarda daha düzgün bir sinir sistemi olduğunu, mutluluk hormonlarının artacağını, kılcal damarlarda çoğunluk olacağını, vücutta yeni hücreler oluşacağını bunların da yüksek rakımda meydana geldiğini söyledi. Hücreler yüksek rakımda yenileniyor, insan daha enerjik ve daha mutlu oluyor. İş hayatında veya dışarı hayatında insan daha canlı oluyor. Dolayısıyla yüksek rakımda yaşamanın insanlara çok fazla faydası olduğunu söylemek istiyorum. Bütün insanları dağlara bekliyoruz. Ülkemizde olsun dünya genelinde olsun birçok yaylalarımız ve dağlarımız mevcuttur. İnsanlarımızı bilhassa kış sporlarını yapmak için dağlarımıza bekliyoruz. Doktorsuz ve reçetesiz yaşamak için bütün insanları dağlara bekliyoruz. Kayma, aynı zamanda bir sağlık egzersizi olduğundan kalp ve damar sisteminin daha düzenli çalışmasına katkı sağlayacağı da bilinmelidir. Kayak kaymanın kas iskelet sistemi ve mide bağırsak sistemine de önemli katkıları vardır " ifadelerini kullandı.


İnsan sağlığında sporun da önemli bir yeri olduğunun altını çizen Değirmenci; "İnsanların hareket olanağı kendi fiziksel anatomilerine göre örnek olarak eklemlerini kullanmak için çok fazla yararı var. Çeşitli spor faaliyetlerinin insan yaşamına ve sağlığına da önemli katkıları var. Spor yapan insanlar daima mutludur ve girişkendir, daima güler yüzlü ve pozitiftir. Bütün insanları spor aktiviteleri yapmaya davet ediyorum. Ellerinden geldiği kadar yürümeleri ve spor yapmalarına devam etsinler. Spor yaptıkça daha pozitif daha sağlıklı ve daha güler yüzlü olduklarını fark edecekler” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:49
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