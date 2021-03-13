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Gündem Kayağa giderken kaza yaptılar! 4 yaralı
Gündem

Kayağa giderken kaza yaptılar! 4 yaralı

Sivas'ta kayak yapmaya giden vatandaşları taşıyan araç kaza yaptı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 11:38:00 - 2021-03-13 11:40:48
Kayağa giderken kaza yaptılar! 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. E.T. idaresinde ki 34 CJL 390 plakalı otomobilin sürücüsü virajı alamayarak yoldan çıktı. Kazada, Yıldız Dağı Kayak Merkezine gittikleri öğrenilen sürücü ile otomobil içerisinde bulunan R.S, E.Ö. ve C.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte ki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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