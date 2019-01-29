Kayağa giderken bavulunuzda olması gerekenler

Öncelikle kayak takımı için çabuk karar vermeyin. İlk seferde kayağınızı ve batonunuzu kiralayın. Kayak kıyafetini daha sonra da bir kış günü veya kış tatilinde kullanabilirsiniz. Kayak takımı ise bu sporu sevmezseniz, elinizde kalabilir.







İÇTEN BAŞLIYORUZ

Elinizden geldiği kadar kat kat giyinmeye özen gösterin. Doğru seçilmiş kıyafetler soğuktan korunmanızı sağlayacak bu sayede karın keyfini doyasıya çıkaracaksanız. Bu yüzden ilk önerim termal bir içlik edinmeniz. Artık oldukça yaygınlaşan bu içlikleri spormağazaları başta olmak üzere birçok mağazada bulabilirsiniz. Ve bir de bol bol çorap. Çünkü dondurucu soğuğa rağmen ayaklarınız terleyecek, hem de çok.

Not: Kayak çorabını da tercih edebilirsiniz. Normal çoraptan farklı bir şey bu. Çorabın üstüne giyeceğiniz ikinci bir kat olacak, kayak çorabını da kesinlikle öneriyorum. Hiçbir şey almasanız da o kayak çoraplarından gidip alın. Hem kayağın içinde ayağınızın rahat basmasını sağlıyor, hem de gerektiği kadar ısıtıyor.

SU VE RÜZGAR GEÇİRMEYEN KAYAK KIYAFETLERİ

İçlik aldım onu kot pantolonumun içine giyer üstüne de ceketimi geçiririm derseniz olmaz. Çok uzun süre karda kalıcağınız ve aktivitelerde bulunacağınız için kıyafetlerinizin de buna uygun olması gerekiyor. Yeni kayak yapmaya başlayanlarsa, bol bol düşeceği için kıyafet işini hafife almamalı. Özellikle su geçirmeyen kayak pantolonu ve rüzgarı engelleyen mont vazgeçilmezleriniz arasında olmalı. Ayrıca kayak montu ve pantolonu konusunda seçici olmakta fayda var. Bilinen ve bu konuda özel olarak kıyafetler üreten markalardan alışveriş yapmak mantıklı olur, bu uzun yıllar giyebilirsiniz. Burada giyeceğiniz pantolonların ve montların amacı güzel görünmek değil. Sadece bir günlüğüne kayak yapacağım bu kadar kıyafet almak istemiyorum diyorsanız birçok kayak merkezinde kiralama seçenekleri oluyor.

Su geçirmeyen eldivenlerde önemli. Hem ellerinizin üşümemesi için, hem de karla haşır neşir olacağınızı unutmayın. Düştüğünüzde, ayağa kalkarken yere tutunmanız gerekecek. Batonlarınızı zaten gün boyu elinizde taşımanız gerekecek. Elleri korumak önemli.

MONT KADAR ÖNEMLİ: KAYAK AKSESUARLARI

En az mont ve pantolon kadar önemli olan bu aksesuarlar arasında eldiven, gözlük, boyunluk(snood) veya atkı ve bere var. Bonus olarak kask da ekleyebiliriz ama çoğu yeni başlayan kaskı kayak veya snowboard yaptıkları yerden kiralamayı tercih eder. Bu aksesuarların da ilk amacı estetik olmaktan çok fonksiyonel olmaları. Tabii ki günümüzde ikisini birleştiren markalar da yok değil.

KAYDIRMAYAN VE SU GEÇİRMEYEN BOTLAR

Sağlam, su geçirmeyen, kaydırmayan bir bot, kar tatilinin olmazsa olmazlarınızdan. Kötü bir ayakkabı bütün tatilinizi rezil edebilir. Sürekli ayağınızın soğuk ve ıslak olmasını istemiyorsanız, kar botu almanızı tavsiye ediyorum.

KAYAK SONRASI KEYFİ İÇİN: YELEKLER

Kayağınızı yaptınız, terlediniz artık üstünüzdekiler bunaltmaya başladıysa, tavsiyem yelekler olacak. En çabuk üşütebilen bölgelerinizi korurken aynı zamanda biraz olsun ferahlamanızı sağlayacaklar. Bunun dışında pamuklu sweatshirtler de işinizi görür.

SOĞUKTA GÜNEŞİN NASIL YAKTIĞINI ANLAMIYORUZ

Kıyafetleri düşündük, peki ya bütün gün soğukla ve kış güneşiyle baş başa kalan cildimiz için ne yapmalıyız? Genellikle bu tarz havalarda cilt kurumaya meyilli oluyor. Dudaklar çatlayıp, deri elastikiyetini yitiriyor. Bundan kaçınmak için normal cilt bakım rutinlerimizi biraz daha nemlendirme odaklı bir hale getirmeliyiz. En önemli tavsiye yüksek korumalı bir güneş kremi tercih etmeniz. Emin olun dağ havasında, o soğukta güneşin sizi nasıl yaktığını anlamayacaksınız. Montunuzun cebine de dudak balmını koymayı unutmayın!