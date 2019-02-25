Kaya, “AK Parti başarılı belediyecilik anlayışından geliyor”

Safranbolu Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, AK Partinin başarılı insan odaklı belediyecilik anlayışından geldiğini belirtti.

Kahvaltı sonrası bir konuşma yapan AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, “Malumunuz yerel seçim arifesinde, çok çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Bizler halkımızla buluşmaya, evimizden, ailemizden, işimizden ödün vererek ancak Safranbolu’ya hizmet edebilmek için seve seve yapıyoruz. Allah nasip ederse 31 Mart akşamı sizlerin de teveccühü ile bu görevi çok daha çalışmak amacı ile alacağız” dedi.

“AK Parti başarılı belediyecilik anlayışından geliyor”

Kendisinin de esnaf olduğunu hatırlatan Kaya, “Esnafın beklentisinin, sorunlarının ne olduğunu bilen bir kardeşinizim. Tabii ki hiçbir aday Safranbolu’yu yeniden keşfetmeyecek. Fakat AK Parti belediyeciliğinin başarıları insan odaklı belediyecilik anlayışından geliyor. Bu nedenle Safranbolu’muza çok daha fazla hizmeti getirebileceğimize inancımız tam. Bizler istişare kültürüne inanan bir hizmet anlayışı ile çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısı ile sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, kooperatiflerimizle, halkımızla, esnafımızla, gencimizle, yaşlımızla sürekli bir araya geleceğiz, bu bir başlangıç” diye konuştu.

Minibüs durağında ciddi bir iyileştirme yapacaklarının da müjdesini veren Kaya, “Safranbolu’muza yakışır bir minibüs durağı yapmayı planlıyoruz. Esnaflığın ne olduğunu bilen, sizlerin hangi sıkıntıları yaşadığınızı bilen, Safranbolu’yu yakından tanıyan, bundan önce iktidar partisinin İlçe Başkanlığını yapmış olan, Safranbolu’ya canı gönülden hizmet aşkıyla yanan bir kardeşiniz olduğumu unutmayın. Bu vesile ile bir kez daha Pazar günü evinizden, işinizden özveri gösterip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyor,Cenabı Hak’tan hepinize kazasız, belasız hayırlı kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.